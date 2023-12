Gesetzentwurf soll Anfang 2024 kommen Der Weg für das Rentenpaket II ist frei

SPD-Minister Heil hatte das Rentenpaket II eigentlich schon vor einem Jahr auf den Weg bringen wollen. Doch vor allem Habeck und die Grünen blockierten das Vorhaben. Bedenken hatten die Grünen allerdings weniger gegen die Festschreibung des Rentenniveaus als gegen den zweiten Teil das Pakets, das so genannte Generationenkapital, das nach dem Plan von FDP-Chef Lindner bis Mitte 2030 auf bis zu 200 Milliarden Euro wachsen soll. Dahinter steckt die Idee, eine weitere kapitalgedeckte Säule der Altersvorsorge zu schaffen. Der Staat leiht sich Geld und legt es überwiegend in Aktien an. Dieser auch Aktienrente genannte Plan stieß bei den Grünen auf Kritik, weil er zu risikobehaftet sei. Zudem verweigerte Wirtschaftsminister Habeck seine Zustimmung zum Rentenpaket, um im Gegenzug eigene Vorhaben durchsetzen zu können. Nun ist der Weg für das Rentenpaket frei – allerdings könnte in den kommenden Wochen auch wieder etwas dazwischen kommen, wenn einer der Koalitionspartner doch noch erneut sein Veto einlegt.