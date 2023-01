Minister Özdemir und die Grüne Woche Da beißt man sich dann durch

Manch ein Vorgänger hat sich auch schwergetan bei dem, was ihm so serviert wurde. Viel Wurst, etwas Käse, zwischendurch ein Schnäpschen. Da beißt und trinkt man sich dann durch. Cem Özdemir ist Vegetarier. Auch der Landwirtschaftsminister wird am Freitag nächster Woche zusammen mit der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) frühmorgens einen Rundgang über die Grüne Woche in Berlin absolvieren. Wie seine Vorgänger. Essenstechnisch eine Herausforderung für Özdemir. Vieles andere allerdings auch, was rund um die weltweit größte Agrarmesse geschieht.