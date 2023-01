2022 fast 30.000 Anträge Weiterhin hohes Interesse an Stasi-Akten

Das Interesse an Stasi-Unterlagen ist weiterhin hoch. Im Jahr 2022 registrierte das Bundesarchiv 29.064 Bürger-Anträge auf Akteneinsicht, wie die Behörde am Mittwoch, 11. Januar, in Berlin mitteilte. 2021 wurden noch 30.603 Anträge auf Akteneinsicht gestellt, rund 1500 mehr als im Jahr danach. Zuerst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) darüber berichtet.