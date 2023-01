Habeck verteidigt Kohle-Vertrag mit RWE Räumung von Lützerath wird zur Belastungsprobe für die Grünen

Die Polizei hat am Mittwochmorgen mit der Räumung des von Klimaaktivisten besetzten Weilers Lützerath in Nordrhein-Westfalen begonnen. In den frühen Morgenstunden umstellten die aus 14 Bundesländern rekrutierten Polizeikräfte das Dorf. Beim Vorrücken stieß die Polizei zunächst auf erbitterten Widerstand. Aus den Reihen der Besetzer flogen Molotowcocktails, Böller und Steine. Mehreren Hundertschaften der Polizei gelang es jedoch, schneller als gedacht bis in den Ortskern vorzudringen. Offenbar hatten die Tagebau-Gegner nicht damit gerechnet, dass die Polizei über eine Rampe aus dem Braunkohletagebau kommen würden. Straßenblockaden verfehlten damit ihre Wirkung.