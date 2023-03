Tarifrunde im öffentlichen Dienst Verdi auf dem Ego-Trip

Nun müssen Schlichter ran. Scheitern auch sie, drohen generelle Streiks zur Unzeit. Dabei lagen Gewerkschaftsforderung und Arbeitgeberangebot gar nicht mehr weit auseinander: Zwischen 10,5 und acht Prozent liegen keine Welten, ebenso wenig zwischen der Mindestforderung von 500 Euro und dem Arbeitgeberangebot von 300 Euro plus Einmalzahlung, wovon die Hälfte bereits im Mai ausgezahlt werden sollte. Normalerweise trifft man sich in der Mitte. Das Angebot der Arbeitgeber ging schon weit über diese Mitte hinaus, weil Bund und Kommunen unter dem Eindruck des Streiks an die Grenze des Verantwortbaren gingen. Dennoch stellten die Gewerkschaften auf stur. Das zeugt von einer neuen Qualität des Arbeitskampfs, einer neuen Härte: Während im letzten Herbst noch angemessene Tarifabschlüsse etwa in der Chemieindustrie gelangen, durch die eine Lohn-Preis-Spirale in Zeiten hoher Inflation unwahrscheinlich wurde, ist das nun nicht mehr der Fall.