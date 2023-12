Neuer Reisebus in Monheim Bund der Steuerzahler kritisiert 400.000-Euro-Bus

Wildert die Stadt Monheim auf Feldern, die der Privatwirtschaft vorbehalten sein sollten? Diese Frage wirft der Bund der Steuerzahler (BdSt) in der jüngsten Ausgabe seiner Verbandszeitschrift auf und beantwortet sie unter Verweis auf Paragraph 107 der Gemeindeordnung (GO NRW) mit Ja. Aktueller Anlass sind Anschaffung und Betrieb eines „Stadtbusses“ zur Vermietung an Monheimer Vereine. Den komfortabel ausgestatteten nagelneuen Tourismo 2 von Mercedes haben die Bahnen der Stadt Monheim (BSM) nach städtischen Angaben geleast. Der Neupreis für ein solches Modell dürfte mehr als 400.000 Euro betragen. Mercedes gibt diesbezüglich keine öffentlichen Preisauskünfte.