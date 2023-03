Es muss weiter modernisiert werden 49-Euro-Ticket – der Anfang einer sehr langsamen Revolution

Es ist geschafft. Das bundesweit gültige Deutschlandticket kann zum 1. Mai starten. Für 49 Euro. Zwar deutlich teurer als der 9-Euro-Sommerhit des letzten Jahres, aber vielerorts für manche Gruppen doch noch etwas günstiger, weil zusätzlich bezuschusst. Und es stimmt, was die Redner der Länderseite im Bundesrat am Freitag betont haben: Das Ticket ist eine Revolution im deutschen Nahverkehrssystem. Auch und gerade hin zu mehr Digitalisierung in der weitgehend analogen Fahrscheinwelt. So etwas hat es hierzulande jedenfalls noch nicht gegeben.