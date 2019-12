SPD-Parteitag im Liveblog : "Wir haben uns oft nicht von der besten Seite gezeigt"

Lars Klingbeil redet zu den Delegierten. Er will als Generalsekretär weitermachen. Klingbeil bedankt sich bei Martin Schulz, der den Bundestagsabgeordneten aus Niedersachsen einst ins Willy-Brandt-Haus holte. Klingbeil erinnert an die geplatzten Jamaika-Verhandlungen, an den holprigen Weg in die große Koalition. Er erinnert an den Rücktritt von Schulz, an den Rücktritt von Andrea Nahles als Partei- und Fraktionschefin. Klingbeil sagt: "Wir haben uns oft nicht von der besten Seite gezeigt." Jetzt müsse Schluss damit sein. "Diese Partei muss für Geschlossenheit stehen."