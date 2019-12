Reaktionen auf SPD-Forderungen : Kramp-Karrenbauer gegen Neuverhandlungen - Laschet zu Gesprächen über CO2-Preis bereit

Berlin Die Beschlüsse des SPD-Parteitages sind bei den Koalitionspartnern CDU und CSU überwiegend auf Ablehnung gestoßen. armin Laschet ließe beim CO2-Preis Gespräche zu. Annegret Kramp-Karrenbauer lehnt Neuverhandlungen ab.

Auch CSU-Generalsekretär Markus Blume erteilte in der "Welt am Sonntag" jeder Kursänderung der Bundesregierung eine Absage. "Eine SPD auf Linkskurs wird nicht zu einer Regierung auf Linkskurs führen," versicherte er. In der Sozialpolitik müsse es beim Prinzip des Förderns und Forderns bleiben. Auch die Junge Union lehnte Nachverhandlungen zum Koalitionsvertrag ab. In einer Erklärung am Samstag wandte sie sich insbesondere gegen ein Kratzen an der schwarzen Null im Haushalt.