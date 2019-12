Besuch in KZ-Gedenkstätte : Angela Merkel legt Kranz für die Toten von Auschwitz nieder

Oswiecim Der letzte Besuch eines Kanzlers in Auschwitz liegt fast ein Vierteljahrhundert zurück. Heute legte die Kanzlerin in der KZ-Gedenkstätte einen Kranz für die Ermordeten nieder und sagte, sie empfinde „tiefe Scham.“

Wenige Wochen vor dem 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag erstmals das ehemalige deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager besucht und dort der Opfer gedacht. An der Seite des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki durchschritt Merkel am Vormittag das Eingangstor zu dem früheren KZ mit dem zynischen Schriftzug "Arbeit macht frei".

An der sogenannten Todeswand legte Merkel einen Kranz nieder und gedachte mit einer Schweigeminute der dort ermordeten Häftlinge. An der Mauer hatten die Nazis tausende KZ-Insassen erschossen. Später ist noch ein Gang durch das ehemalige Vernichtungslager Birkenau geplant, wo die Nazis den Großteil der deportierten Juden in den Gaskammern ermordeten.

Die Kanzlerin äußerte sich tief betroffen angesichts der von den Nationalsozialisten im deutschen Konzentrationslager Auschwitz begangenen Gräuel. Sie „empfinde tiefe Scham“, sagte sie. Angesichts der Verbrechen, die die Grenzen alles Fassbaren überschritten, müsse man vor Entsetzen eigentlich verstummen, sagte Merkel. Dennoch dürfe das Schweigen nicht die einzige Antwort sein. Deutschland sei verpflichtet, die Erinnerung an die damaligen Verbrechen wach zu halten.

Die Kanzlerin betonte, es sei wichtig, deutlich zu benennen, dass damals Deutsche die Täter gewesen seien. Dies sei man auch den Opfern schuldig. Die Verantwortung für die damaligen Taten gehörten untrennbar zu Deutschland, sie seien fester Teil der nationalen Identität.

Das nationalsozialistische Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau im von Deutschland besetzten Polen gilt weltweit als Symbol für den Holocaust. Nach Schätzungen starben dort mehr als eine Million Menschen, zumeist Juden.

Merkel besucht die Gedenkstätte auf Einladung der Stiftung Auschwitz-Birkenau, die ihr zehnjähriges Bestehen begeht. Am Tag vor der Abreise der Kanzlerin hatten sich Bund und Länder darauf geeinigt, die Stiftung mit weiteren 60 Millionen Euro zu unterstützen.

Angela Merkel legt an der sogenannten Todeswand einen Kranz nieder. Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL

Der Zentralrat der Juden in Deutschland wertete Merkels Besuch in Auschwitz als wichtiges Signal. Die Kanzlerin setze knapp zwei Monate nach dem Anschlag von Halle und in einer Zeit, in der "ein Rechtsruck in der Gesellschaft" zu beobachten sei, ein "ganz wichtiges Zeichen", sagte Zentralratspräsident Schuster, der Merkel in Auschwitz begleitete, vorab der Nachrichtenagentur AFP.

