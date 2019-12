Stimmung an der SPD-Basis : „Nowabo und Esken wurden doch für das Gegenteil gewählt“

Düsseldorf An der SPD-Parteibasis in NRW gibt es kritische Stimmen - aber auch viele Befürworter des Groko-freundlicheren Kurses.

Das Hin und Her um einen Verbleib der SPD in der Groko löst auch an der Parteibasis in Nordrhein-Westfalen Unruhe aus. Der Weseler SPD-Chef Ludger Hovest sagte mit Blick auf das Einlenken der designierten Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken: „Das darf doch nicht wahr sein. Die sind doch für das Gegenteil gewählt worden.“ Viele seiner Parteifreunde hätten für Walter-Borjans und Esken gestimmt. Er hingegen habe Olaf Scholz seine Stimme gegeben, weil er ihn für einen soliden Politiker halte. Dass das neue Spitzenduo jetzt seine Richtung geändert habe, halte er für richtig und angemessen. „Die große Koalition arbeitet gut und kann gute Ergebnisse vorweisen. Ich möchte, dass sie bis Ende der Periode arbeitet. Gerade wenn man so viel Erfolge hat“, sagte Hovest. Die SPD müsse diese Erfolge den Menschen aber auch erklären: „Wenn jetzt selbst Juso-Chef Kevin Kühnert die Kurve kriegt, werden meine Leute in Berlin noch klug - hoffe ich“.