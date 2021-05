Parteitag in Berlin : SPD greift Klimapolitik der Union scharf an

Berlin SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat die Union für ihre Klimapolitik scharf angegriffen. Er warb auf dem Parteitag in Berlin dafür, Klimaschutz stets mit sozialen Gedanken zu verbinden.

„Wer wie CDU und CSU in der Klimapolitik hin und her springt zwischen Vollbremsung einerseits und dann halsbrecherischen Überholmanövern auf der anderen Seite, der ist ein Fall für Flensburg, dem gehört der Führerschein entzogen“, sagte Walter-Borjans am Sonntag auf einem Parteitag in Berlin. „Die müssen runter vom Steuer, das gilt auch in der Politik.“ Die Union sei „ein Risiko für die Allgemeinheit“ und schade dem Klima genauso wie der Wirtschaft, dem Wohlstand und dem Zusammenhalt.