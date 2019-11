Unter dem Motto „Nazinotstand?“ : Dresden will mit Grundsatzerklärung gegen Rechts Demokratie stärken

Dresden will mit Grundsatzerklärung gegen Rechts Demokratie stärken

Ein Aufkleber “Gegen Nazis“ klebt an einem Straßenschild.

Dresden Der Dresdner Stadtrat hat unter dem Motto „Nazinotstand?“ beschlossen, Demokratie und Zivilgesellschaft zu stärken. Die Stadt soll nach dem Beschluss künftig die demokratische Alltagskultur stärken und Minderheiten sowie Opfer rechter Gewalt besser schützen.

Der Dresdner Stadtrat hat unter dem Motto „Nazinotstand?“ beschlossen, Demokratie und Zivilgesellschaft zu stärken. In dem am Mittwochabend mehrheitlich verabschiedeten Beschluss argumentierten die Stadträte, dass „antidemokratische, antipluralistische, menschenfeindliche und rechtsextremistische Einstellungen und Taten bis hin zu Gewalt in Dresden immer stärker offen zu Tage treten“.