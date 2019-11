NRW-Projekt gegen Antisemitismus : Über „Du Jude“ muss geredet werden

Foto: Endermann, Andreas (end) Staatssekretärin Serap Güler (r.) mit Projektteilnehmern in der Alten Synagoge in Essen.

Essen Ein Projekt aus Essen will Schüler sensibel für Antisemitismus und Rassismus machen. Das fängt bei ihren eigenen Erfahrungen und Verhaltensweisen an. Staatssekretärin Serap Güler traf sich in der Alten Synagoge in Essen mit Beteiligten des Projekts. Die drängendste Erkenntnis aus der Pilotphase: Die Jugendlichen haben Redebedarf.

Die Jugendlichen haben Redebedarf. Das ist die vielleicht drängendste Erkenntnis aus der Pilotphase des Essener Modellprojekts gegen Antisemitismus und Rassismus namens „Run in my Shoes“. Die Idee dahinter: Um Schüler für genau diese Themen sensibler zu besuchen speziell ausgebildete Studenten Schulen.

Zuletzt waren nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle politische Forderungen nach verstärkter Präventionsarbeit gegen Antisemitismus gestellt geworden. „Nach dem schrecklichen Ereignis in Halle sehen wir, dass es wichtiger denn je ist, nachhaltige Arbeit in die Prävention zu stecken“, sagt Janine Engel-Möller von Kommunalen Integrationszentrum, das das Projekt betreut. Für ein erstes Zwischenfazit des Projekts traf sich die nordrhein-westfälische Staatssekretärin für Integration, Serap Güler (CDU), jetzt mit den verschiedenen Kooperationspartnern in der Alten Synagoge in Essen.

17 studentische Honorarkräfte, sogenannte Teamer, sind im vergangenen Jahr in den Bereichen Judentum, Antisemitismus, Nahost-Konflikt und Antimuslimischer Rassismus für das neue Projekt geschult worden. Das Ziel: Ausgestattet mit dem Fachwissen sollen sie in Schulen gehen und Schülern helfen, ihre Haltung zu reflektieren und Antisemitismus und Rassismus entgegenzutreten.

In einer ersten Pilotphase besuchten die Teamer eine Essener Hauptschule und arbeiteten mit 140 Schülern aus sechs Lerngruppen der Jahrgangsstufen 8 bis 10. „Was wir alle in unseren Gruppen beobachtet haben, ist ein großes Bedürfnis der Schüler, sich über Religion und Diskriminierung auszutauschen“, erzählte einer der Teamer, Gavriil Vezinias.

Gesellschaftspolitische Themen gingen an den Schülern nicht vorbei, im Gegenteil: Schüler schienen sich eher mit der medialen Flut an Nachrichten und Debatten alleingelassen zu fühlen. In den Unterrichtseinheiten hätten sie von ihren eigenen Diskriminierungserfahrungen erzählt – etwa weil sie muslimischen Glaubens seien – und die Workshops genutzt, um Fragen rund um Religionen und Glauben zu stellen.

Auch antisemitische Muster seien hin und wieder offenbart worden. „Du Jude“ sei so ein Beispiel, bei dem viele Schüler nicht wussten, was daran problematisch sei. Die Projektbegleiter vermuten, dass sich rechtes Gedankengut unreflektiert auch auf Kinder auswirkt.

Wieder andere Schüler hätten aufgrund ihrer arabischen Sozialisierung Schwierigkeiten, jüdisches Leben von der Regierungspolitik Israels zu trennen. „Sie haben zum Beispiel Familie in Palästina oder im Libanon und kennen das Judentum nur aus dieser politischen Konfliktsituation heraus“, erzählt Teamer Oguzhan Avkapan. Andere Schüler wüssten nicht, was der Holocaust war, oder datierten die Periode des Nationalsozialismus auf eine Zeit vor 20 Jahren.

Wie und ob dieses Projekt zu einem dauerhaften Angebot werden kann, will Staatssekretärin Güler prüfen: „Wir müssen klar definieren, was Antisemitismus ist, was Islamophobie ist, und junge Menschen dafür sensibilisieren, wo Diskriminierung und Rassismus anfangen. Das leistet dieses Projekt.“