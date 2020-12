Regelungen für Zulieferer : Bundesregierung will Streit um Lieferkettengesetz im Januar lösen

Eine Textilfabrik in Indien. Das Lieferkettengesetz will regeln, dass deutsche Unternehmen auch darauf achten müssen, dass ihre Zulieferfirmen Menschenrechte einhalten. Foto: obs/Fairtrade

Berlin Seit Monaten wird in der Koalition verhandelt - ohne Ergebnis. Es geht darum, wie Unternehmen verpflichtet werden, bei ausländischen Lieferanten die Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards zu garantieren. Minister Heil setzt nun auf eine Spitzenrunde.

Die Bundesregierung will ihren Streit über ein Lieferkettengesetz gegen Kinderarbeit und Hungerlöhnen bei ausländischen Zulieferern im Januar lösen. „Wir werden das Thema Lieferkettengesetz jetzt direkt im Januar in einem Gespräch mit Vizekanzler Olaf Scholz und der Bundeskanzlerin verhandeln und hoffentlich auch klären“, kündigte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Donnerstag in Berlin an.