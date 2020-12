Letzten reguläre Sitzung im Bundestag : Schäuble gedenkt der Corona-Opfer und dankt Helfern

Berlin Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat im Parlament der Opfer der Corona-Pandemie gedacht und den Einsatz der Beschäftigten in Heimen und Krankenhäusern gewürdigt.

„Wir denken auch an all diejenigen, die in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen unter den verschärften Kontaktbeschränkungen besonders leiden, weil die ihnen nahe Stehenden Abstand halten müssen“, fügte Schäuble hinzu. Die vielen Menschen in den Heil- und Pflegeberufen leisteten in Heimen und in Privathaushalten überlebenswichtige Hilfe. Sie arbeiteten an der physischen und psychischen Belastungsgrenze und seien dabei einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt.