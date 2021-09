CDU dementiert Festlegung auf Wüst : Reul warnt vor übereilter Entscheidung über Laschet-Nachfolge in NRW

Düsseldorf NRW-Innenminister Reul tritt in der Nachfolge-Frage für Nordrhein-Westfalens scheidenden Ministerräsidenten Armin Laschet auf die Bremse. Ein Votum für die Spitzenkandidatur „übers Knie zu brechen“ sei „falsch“. Laschet will seine Vorschläge nach dem Wochenende bekanntgeben.

Einen Medienbericht, demzufolge sich der CDU-Landesvorstand bei einer Sitzung am Montag bereits auf Verkehrsminister Hendrik Wüst als Nachfolger geeinigt hätte, wies Generalsekretär Josef Hovenjürgen zurück. "Der Fahrplan für die inhaltliche und personelle Neuaufstellung steht: Auf dem Landesparteitag am 23. Oktober 2021 in Bielefeld wählen wir einen neuen Landesvorstand", erklärte er.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet will seine Vorschläge zur Nachfolge als CDU-Landeschef und Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2022 nach Angaben von CDU-Landtagsfraktionschef Bodo Löttgen „nach dem Wochenende“ bekanntgeben. Laschet werde die Gespräche moderieren, so wie es der CDU-Landesvorstand beschlossen habe und nach dem Wochenende eine Entscheidung bekanntgeben, sagte Löttgen am Dienstag vor Beginn einer CDU-Fraktionssitzung im Landtag in Düsseldorf.