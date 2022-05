Lange Arbeitszeit in NRW : Gewerkschaft der Polizei sagt 41-Stunden-Woche den Kampf an

Gewerkschaft der Polizei sagt 41-Stunden-Woche den Kampf an

Lange Arbeitszeit in NRW

Gewerkschaft der Polizei sagt 41-Stunden-Woche in NRW den Kampf an (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Bei der Gewerkschaft der Polizei steht der Kampf gegen die 41-Stunden-Woche im Mittelpunkt ihres dreitägigen Gewerkschaftstages. Fast 400 Delegierte kamen dazu am Dienstag in Düsseldorf zusammen. Seit fast 20 Jahren gelte für die nordrhein-westfälischen Polizisten die ungewöhnlich lange Regelarbeitszeit von 41 Stunden pro Woche, teilte die GdP mit.

Eingeführt worden sei sie 2003 während der Amtszeit von Ministerpräsident Peer Steinbrück (SPD). Die Gewerkschaft will die Arbeitszeit nun in einem ersten Schritt auf die der Tarifbeschäftigten gesenkt sehen: 39 Stunden und 50 Minuten. Langfristig strebt die Gewerkschaft die 35-Stunden-Woche an.