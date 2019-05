Kolumne: Total Digital : Amazon bietet ungeahnte Chance

Düsseldorf Statt über den Online-Riesen zu jammern, sollten wir die Innenstädte umkrempeln.

Die beiden Nachrichten der vergangenen Tage haben auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun – hier der Chef der SPD-Nachwuchsorganisation Jusos, der mit ein paar kommunistischen Parolen Schlagzeilen machen will, dort der US-Handelsriese, der seine Konkurrenten durch noch mehr Service für die Kunden auf Distanz halten will. Aber beide Themen laufen am Ende auf dieselbe Frage hinaus: Wie gehen wir mit den Immobilien in unserem Land um?