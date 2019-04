Gesellschaftskunde : Immun gegen den Stress

Düsseldorf Gleichmut soll vor Stress schützen. Doch schottet man sich auch ab.

Statt sich bereitwillig in die Hast zu stürzen und sich aufzureiben im Spiel um Macht und Geltung, üben sich Menschen also darin, das alles wie durch eine Nebelwand zu betrachten, sich immun zu machen gegen die Aufgeregtheit der Welt. Die alten Formeln vom dynamisch-erfolgreichen Flexibel-Ich ziehen nicht mehr. Heute werden nicht mehr Menschen bewundert, die auf drei Leitungen gleichzeitig telefonieren und nachts noch Börsengeschäfte machen, sondern jene, die abschalten, die Dinge an sich abperlen lassen können und ihre Mitte nicht verlieren. Doch diese Zen-Haltung zum Leben, dieses Bemühen um heitere Abschottung vor dem Wahnsinn da draußen, kann auch in die Gleichgültigkeit führen.