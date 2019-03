Kolumne: Gesellschaftskunde: Wunder am Morgen

Frühaufstehen kann das Leben bereichern – oder noch ermüdender machen.

Wäre es nicht schön, das Leben wirklich auszukosten? Man könnte den Tag etwa früher beginnen – mit Routinen, die Körper und Geist wohltun – und auf diese Weise Freiraum gewinnen, noch ehe die anderen die Augen aufgeschlagen haben. Ratgeber wie „Miracle Morning“ von Hal Elrod sind mit solchen Rezepten erfolgreich. Sie geben Anleitung für einen positiven Start in den Tag mit Meditieren, Lesen, Bewegung und Autosuggestion. Wer am Morgen Wunder erleben will, soll sich positive Sätze sagen wie „Du schaffst das“ oder sich Erfolgsszenen in Erinnerung rufen. Vor allem wird das frühere Aufstehen gepredigt.