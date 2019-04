Kolumne: Gesellschaftskunde : British Groko

Düsseldorf Das britische Parlament wird hierzulande gemeinhin hochgeschätzt. Dabei gibt es derzeit nun wirklich kein gutes Bild ab. Es fehlt die Fähigkeit zum Kompromiss – etwas, wozu das deutsche System praktisch zwingt.

Pustekuchen. Das Unterhaus ist nicht nur seit der Neuwahl 2017 „hung“, also ohne klare Mehrheit. Es ist in der Brexit-Frage auch seit Monaten blockiert, weil es nur negative, aber keine positiven Mehrheiten zustande gebracht hat. Parteitaktik, bei den Tories wie bei Labour, hat bisher noch stets eine Lösung verhindert.

Das Brexit-Gewürge ist ein guter Anlass, sich die Weisheit in Erinnerung zu rufen, dass das Gras woanders auch nicht unbedingt grüner ist. Wir mögen zu Recht über die Langeweile im Bundestag spotten und die Bremswirkung des Föderalismus beklagen – das deutsche System zwingt aber auch zum Kompromiss. Eine Groko in London, ob nun formell oder informell, also nur in Sachen Brexit, wäre zwar eine ganz unbritische Vorstellung, in ihrer nüchternen Rationalität aber auch wieder sehr passend. Man muss ja nicht gleich sagen: alternativlos.