Kolumne: Gott und die Welt : Mehr als ein Hasenfest

200 Millionen Schoko-Osterhasen werden jedes Jahr in Deutschland erzeugt. Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf Ostern hat eine ungeheure Strahlkraft. Für den Handel, aber auch für uns selbst.

Sage noch einer, das Osterfest verlöre an Bedeutung: 200 Millionen Schoko-Osterhasen werden jedes Jahr in Deutschland erzeugt, eine halbe Milliarde Eier gefärbt. Mehr als jeder zweite Deutsche versteckt oder sucht Eier, immerhin jeder fünfte besucht einen christlichen Gottesdienst. In einem von sechs Haushalten brennt die Osterkerze. Das sind Daten aus den vergangenen beiden Jahren. Natürlich, sie belegen auch, dass der Handel Ostern als Konsumfest entdeckt hat. Und doch zeigen sie: Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu Christi, hat eine ungeheure Strahlkraft. Ostern verbinden wir mit Freude, mit Aufbruch, mit Hoffnung.