Gott und die Welt : Altes ist vergangen

Meinung Düsseldorf Jesus zu glauben, heißt, dafür einzustehen, dass Versöhnung möglich ist.

Zehren Sie auch noch von Ostern? Vom Süßen im Osternest, dem Spaß am Eiersuchen, von Gesprächen beim Brunch und entspannten Urlaubstagen?

In mir klingen Worte nach, die eine junge Pfarrkollegin in den sozialen Medien verbreitete. „Ostern ist“, sagte sie, „wenn Gott etwas neu macht, wenn er kaputte Herzen und angerissene Seelen wieder zusammenfügt.“ Das trifft für mich den Nerv. Ostern ist nicht zuerst ein Datum im Kalender, Ostern ist ein Beziehungsgeschehen. Gott hat Jesus aufgeweckt in ein neues Leben, das unzerstörbar ist. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, sagt die Bibel.