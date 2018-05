Klausurtagung der großen Koalition: Weitere Senkung von Sozialabgaben möglich

Andrea Nahles (SPD) (l-r), Alexander Dobrindt (CSU) und Volker Kauder (CDU) in Murnau. Foto: dpa/Sven Hoppe

Murnau Die Spitzen der Regierungsfraktionen sehen trotz der soliden Staatsfinanzen keinen Spielraum für Steuersenkungen, können sich aber niedrigere Sozialabgaben vorstellen.

Die Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD, Volker Kauder und Andrea Nahles, sowie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, wehrten zum Abschluss einer zweitägigen Klausurtagung im bayerischen Murnau am Dienstag eine Debatte über die Verwendung zusätzlicher Finanzspielräume ab.

Nahles sagte, man wolle den Ergebnissen der Steuerschätzung am Mittwoch nicht vorgreifen. Wie auch Kauder betonte sie aber, dass man die Sozialbeiträge wie die Arbeitslosenversicherung bei einer weiter guten Wirtschaftsentwicklung senken könnte. Im Koalitionsvertrag ist bereits ein Abbau um 0,3 Prozentpunkte vorgesehen.

SPD-Chefin Nahles warnte vor einer neuen Diskussion über eine Entlastung der Steuerzahler. Denn man müsse auch sehen, wie wichtig zusätzliche Investitionen in Bildung seien. Das sei wichtiger als "weitere Absenkungsdebatten".

Steuer-Plus von 60 Milliarden Euro : Die Koalition will keine Steuerentlastungen

Die Außen-, Verteidigungs- und Entwicklungspolitiker der Koalition pochen ihrerseits auf mehr Geld zur Erfüllung der von Deutschland eingegangenen internationalen Verpflichtungen. In der Union mehren sich allerdings Stimmen, die angesichts der erwarteten Steuermehreinnahmen mehr Entlastung fordern. Der Chef der CDU-Mittelstandsvereinigung, Carsten Linnemann, etwa mahnte in "Bild" einen schnelleren Abbau des Solis an.