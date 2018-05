Chef der Wirtschaftsweisen warnt Regierung vor höheren Ausgaben

Berlin Der Chef der Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt, rät der Bundesregierung, den Anstieg der Steuereinnahmen nicht für höhere Ausgaben zu nutzen. Er fordert einen raschen Schuldenabbau.

Nach der Vorlage des Bundesfinanzministeriums für die Steuerschätzung, über die das "Handelsblatt" am Montag berichtet hatte, dürfen Bund, Länder und Gemeinden ein Plus von 60 Milliarden Euro an Steuereinnahmen erwarten. Von denen würden zehn Milliarden Euro auf den Bund entfallen. Der Arbeitskreis Steuerschätzung will am Mittwoch seine offiziellen Zahlen bekannt geben.