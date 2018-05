Gerhard Schröder in Russland: Grüne kritisieren Ex-Bundeskanzler als "Claqueur" für Wladimir Putin

Berlin Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder wird von den Grünen kritisiert. Er hatte an der Vereidigung von Putin für seine vierte Amtszeit in Russland teilgenommen.

Die Grünen haben Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) für seine Teilnahme an der Vereidigung von Russlands Präsidenten Wladimir Putin kritisiert. Jeder dürfe privat zu Feiern fahren, sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock am Montag in Berlin. Im Fall eines ehemaligen Bundeskanzlers habe das aber eine andere Bedeutung. Schröder müsse Mängel bei Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Russland "klar und deutlich" ansprechen, "anstatt als Claqueur in der ersten Reihe zu sitzen", sagte Baerbock. Ein Claqueur ist jemand, der fürs Beifallklatschen bezahlt wird.