Russland: Wladimir Putin für vierte Amtszeit als Präsident vereidigt

Seit Januar 2000 ist Wladimir Putin in Russland an der Macht. Nun kommen sechs weitere Jahre hinzu. Der 65-Jährige hat vor etwa 5000 Gästen im Kreml erneut den Amtseid als Präsident abgelegt.

Putin gelobte am Montag, "dem Volk treu zu dienen", wie es in der Eidesformel heißt. "Ich betrachte es als meine Aufgabe und als meinen Lebenssinn, mein Möglichstes für Russland zu geben, in der Gegenwart und in der Zukunft", sagte Putin, nachdem er bei einer Zeremonie im Kreml den Amtseid abgelegt hatte. Putin hatte die Präsidentenwahl im März mit fast 77 Prozent der Stimmen klar gewonnen - so viel wie bei keiner anderen Wahl.