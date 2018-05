CDU/CSU und SPD wollen keine Steuerentlastungen

Die Koalition will keine Steuerentlastungen

Berlin Die Steuerschätzung morgen wird abermals besser ausfallen als die letzte Einnahmenprognose: Erwartet wird ein Plus von rund 60 Milliarden Euro. Die FDP und die Industrie fordern schnelle Entlastungen, doch die Koalition sagt Nein.

Angesichts der erwarteten positiven Steuerschätzung in dieser Woche wird der Ruf nach schnellen Steuerentlastungen für Bürger und Unternehmen lauter. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte im ZDF, die "Mitte unserer Leistungsträger" habe das Gefühl, dass sie zu kurz komme. Die Mehreinnahmen müssten daher auch für Entlastungen verwendet werden. "Es muss aus meiner Sicht ein Dreiklang sein: solide Haushaltsführung, schwarze Null; aber auch vielleicht in einem stärkeren Maße Entlastung der Bürgerinnen und Bürger direkt; und natürlich auch notwendige Investitionen", sagte sie.

Prognose In Mainz sind die amtlichen Steuerschätzer zur Mai-Prognose zusammengekommen. Daran beteiligt sind auch Bundesbank und Wirtschaftsforscher. Die Ergebnisse werden morgen bekannt.

Steuerschätzung in Mainz

Montag kamen in Mainz die amtlichen Steuerschätzer von Bund und Ländern zusammen. Beteiligt sind auch Vertreter der Kommunen, der Bundesbank und der Wirtschaftsforschungsinstitute. Sie erstellen bis Mittwoch eine gemeinsame Prognose der erwarteten Steuereinnahmen für die Jahre 2018 bis 2022.

Wie das "Handelsblatt" vorab berichtete, erwarteten einzelne Steuerschätzer gegenüber der letzten Prognose vom November ein gesamtstaatliches Plus von insgesamt etwa 60 Milliarden Euro. Vor allem die Lohn- und die Umsatzsteuer entwickeln sich auch nach Informationen unserer Redaktion weiter dynamischer nach oben als bislang prognostiziert. Allerdings dürfte der Konjunkturaufschwung etwa ab Mitte 2019 zu Ende gehen.

"Spätestens jetzt ist es an der Zeit für den Einstieg aus dem Soli-Ausstieg", mahnte FDP-Haushaltssprecher Otto Fricke. "Würde die große Koalition klug haushalten und auf unnötige Mehrausgaben verzichten, könnte der Soli-Ausstieg prinzipiell bereits am Ende dieser Wahlperiode vollständig erreicht werden", sagte Fricke. Der Bundesverband der Industrie forderte die Koalition auf, noch in diesem Jahr die steuerliche Forschungsförderung für mittelständische Firmen auf den Weg zu bringen.