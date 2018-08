Kinderporno-Material für Ermittler: Ministerium hat Bedenken

Berlin Ein Kripo-Chef und einige Länder fordern, dass verdeckte Ermittler animierte Kinderpornos hochladen dürfen. So sollen sie Täter besser entlarven können. Das Bundesjustizministerium hat allerdings Bedenken.

Der Chef der Freiburger Kriminalpolizei, Peter Egetemaier, hatte am Montag im ARD-„Morgenmagazin“ gesagt, er wolle mit animierten Kinderpornos im Internet Jagd auf Täter machen. „Wer sich in Chats bewegt, wer sich in diesen Foren bewegt und mitmachen will, der muss Material liefern“, sagte er. Wer das nicht tue, würde sofort als Polizeibeamter erkannt. Auf diese Weise könnten Fälle wie der Missbrauchsfall in Staufen bei Freiburg, wo eine Mutter und ihr Partner jahrelang ihr Kind zum Missbrauch angeboten und auch selbst missbraucht haben, schneller aufgeklärt werden. Am Dienstag fällt in dem entsprechenden Prozess das Urteil.