Elektronische Patientenakte: Jens Spahn nimmt Krankenkassen in die Pflicht

Berlin Die elektronische Patientenakte soll dabei helfen, Doppeluntersuchungen und Doppeltherapien durch Ärzte zu vermeiden. Bundesgesundheitsminister Spahn will die Krankenkassen dazu verpflichten, dass sie ihre Mitglieder über die Funktionsweise informieren.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die gesetzlichen Krankenkassen verpflichten, ihre Versicherten über die Funktionsweise der für 2021 geplanten elektronischen Patientenakte umfassend zu informieren. Das geht aus der Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervor, die unserer Redaktion vorliegt. „Die Bundesregierung beabsichtigt, Informationspflichten der Krankenkassen über die elektronische Patientenakte gesetzlich zu regeln, damit die Versicherten befähigt werden, mit den Zugriffswegen und der Datenverwaltung der elektronischen Patientenakte umzugehen“, heißt es in der Antwort.

Die elektronischen Patientenakten sollen der Antwort zufolge „unabhängig von der Mitgliedschaft der Versicherten in einer bestimmten Krankenkasse bundesweit sektorenübergreifend bei allen Ärztinnen und Ärzten, Zahnärztinnen und Zahnärzten, den Krankenhäusern und in weiteren medizinischen Einrichtungen genutzt werden können“. Noch ungeklärt ist die Finanzierung des Betriebs der Patientenakten, denn jeder einzelne Vorgang muss in den Akten gespeichert und zur Verfügung gestellt werden. „Die Bundesregierung prüft, im Rahmen eines Digitalisierungsgesetzes auch Regelungen zur Finanzierung der elektronischen Patientenakte und zur Vergütung der Leistungserbringer zu schaffen“, heißt es in der Antwort. Ärzte und Krankenhäuser dürfen hier also mit zusätzlichen Vergütungen rechnen.