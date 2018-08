Neue Asyl-Panne: Bayern schiebt Mann offenbar illegal nach China ab

München Nach dem Fall Sami A. gibt es offenbar erneut eine Panne bei einer Abschiebung: Bayerische Behörden haben offenbar rechtswidrig einen zur Minderheit der Uiguren zählenden 22-jährigen Asylbewerber nach China abgeschoben.

Seit der Ankunft des Manns gebe es kein Lebenszeichen mehr von ihm, berichtete der Bayerische Rundfunk (BR) am Montag. Womöglich befinde sich der zuletzt in München lebende Mann im Gefängnis. Die Grünen sprachen von einem "Skandal" und einem Fall von "Behördenversagen".

Was mit dem Mann nach seiner Ankunft in Peking geschah, wissen dem Bericht zufolge weder die bayerischen Behörden noch sein Anwalt. Dieser sagte dem BR, es sei zu befürchten, dass sein Mandant inhaftiert wurde.

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Margarete Bause kritisierte die Behörden wegen der Abschiebung am Montag scharf. "Das ist keine Panne, sondern Behördenversagen." Die Grünen-Politikerin, die sich wegen des Falls bereits im April in einem Brief an den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann gewandt hatte, forderte eine "lückenlose Aufklärung".