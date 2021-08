Youtuber, Aktivistin und Journalistin : Ägypten lässt drei Regierungskritiker frei

Die drei Inhaftierten wurden jetzt in Kairo freigelassen. Foto: dpa/Sayed Hassan

Kairo Der Youtuber Shadi Srour, die Journalistin Schaimaa Sami und die Aktivistin Sidschad Aboel-Fadel wurden am Sonntagabend freigelassen. Sami war bereits seit 2010 in Haft.

Nach teils jahrelanger Untersuchungshaft sind in Ägypten drei Regierungskritiker freigelassen worden. Der YouTuber Shadi Srour, die Journalistin Schaimaa Sami und die Aktivistin Sidschad Aboel-Fadel konnten am Sonntagabend den Sitz der Polizei in Kairo verlassen, wie zwei Anwälte am Montag mitteilten.

Sicherheitskräfte nahmen Srour, der auch als Schauspieler arbeitet, im Dezember 2019 bei seiner Ankunft aus den USA am Flughafen von Kairo fest. Seine satirischen Videos erreichen bei YouTube Millionen Menschen. 2019 veröffentlichte er ein Video mit dem Titel „Es reicht, Al-Sisi“, in dem er zum Aufstand gegen den Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi aufrief. Aboel-Fadel wurde im März 2019 in Kairo festgenommen, Sami im Mai 2010 in Alexandria. Zu einem Prozess gegen sie kam es bisher nicht.

Ägyptische Abgeordnete und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens haben die Behörden wiederholt aufgefordert, Aktivisten freizulassen, die in den letzten Jahren wegen mutmaßlich politisch motivierter Anschuldigungen inhaftiert wurden. Die ägyptische Regierung ist in den vergangenen Jahren hart gegen Kritiker vorgegangen und hat Tausende Menschen inhaftiert, vor allem Extremisten, aber auch säkulare Aktivisten, die am Aufstand des Arabischen Frühlings 2011 beteiligt waren, der den langjährigen Autokraten Husni Mubarak stürzte.

Auch Journalisten wurden ins Visier genommen, Dutzende wurden inhaftiert und einige des Landes verwiesen. Nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten gehört Ägypten zusammen mit der Türkei und China zu den Ländern, in denen weltweit die meisten Journalisten im Gefängnis sitzen.

(lils/dpa)