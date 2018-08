Kolumne: Was macht Angela Merkel im Sommerurlaub? 2018 ist alles anders.

Berlin Normalerweise wandert die Kanzlerin im Sommer in Südtirol. In diesem Jahr aber ist alles anders.

Wenn sich die Kanzlerin in den Urlaub verabschiedet, gibt es dafür seit Jahren eine Tradition: letzte Sitzungswoche, Sommerpressekonferenz, Bayreuther Festspiele, dann die 400-Seelen-Gemeinde Sulden in Südtirol. Gelegentlich stellte sich die Kanzlerin auch erst nach dem Urlaub den Fragen der Hauptstadtjournalisten. Aber auf Fotos von ihr und ihrem Mann Joachim Sauer aus Bayreuth und danach in Wanderkluft war eigentlich immer Verlass. In diesem Jahr ist alles anders und die Republik rätselt, wo sich die Kanzlerin aufhält, wie sie sich erholt und warum ihr Mann erst einmal ohne sie – dafür aber mit einem seiner Söhne aus erster Ehe – in das Hotel in Südtirol eingecheckt ist. Steckt eine Ehekrise dahinter oder musste sich Merkel womöglich einem gesundheitlichen Eingriff unterziehen?

Die Kanzlerin selbst ließ sich zu ihren Urlaubsplänen nur einen Satz entlocken: „Ich will nicht verhehlen, dass ich mich freue, wenn ich jetzt ein paar Tage Urlaub habe und etwas länger schlafen kann.“ Auch ihr Umfeld schweigt. Den gemeinsamen Besuch mit ihrem Mann bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth ließ sich die Kanzlerin auch in diesem Jahr nicht nehmen. Danach wurde sie eine knappe Woche nicht gesehen. Erst am Dienstag vor einer Woche gab es Neuigkeiten aus München: Merkel besuchte die Staatsoper – fünf Stunden „Parsifal“. Joachim Sauer begleitete sie, was gegen eine Ehekrise spricht. Nun scheint Merkel wieder in Berlin zu sein. Ein Kollege der „Süddeutschen Zeitung“ sichtete die Kanzlerin in Berlin-Mitte während eines Einkaufsbummels. Urlaub in Deutschland. Warum nicht? In Italien ist das Wetter derzeit auch nicht besser. Der Deutsche Tourismusverband zählt jährlich rund 460 Millionen Übernachtungen hierzulande. Da kann es auch einer Kanzlerin gelingen, kaum aufzufallen.