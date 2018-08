Landwirte kritisieren Discounter-Preise: Hilfe mehrerer Bundesländer für Viehhändler läuft an

Berlin Eine Unterstützung des Bundes nach den Schäden durch die Hitzewelle gibt es noch nicht. Brandenburg forderte, der Bund solle ein gemeinsames Programm mit den Ländern auflegen.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hatte die Landesministerien aufgefordert, als erstes die Schäden für die Viehhalter zu benennen und eigene Hilfsprogramme zu melden, die der Bund unterstützen könnte. Eine Ministeriumssprecherin erklärte am Montag in Berlin, sie könne noch keine Angaben zu einem Zwischenstand machen.

Offensichtlich wollen die am schlimmsten betroffenen Bundesländer im Norden und Osten Deutschlands mit Klöckner aber darüber beraten, ob es nicht ein gemeinsames Bund-Länder-Programm für die dürregeschädigten Viehhalter geben kann. Das Landwirtschaftsministerium in Brandenburg erklärte: „Wir gehen davon aus, dass die Betroffenheit, zumindest in den nordwestdeutschen und in den nordostdeutschen Ländern, so gravierend ist, dass der Bund ein Bund-Länder-Programm auf den Weg bringen sollte.“