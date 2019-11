Richtungsstreit in der Partei : Gruppe von Thüringer CDU-Politikern will „ergebnisoffen“ mit der AfD reden

Erfurt In einem gemeinsamen Schreiben haben 17 Thüringer CDU-Funktionäre nach der Schlappe ihrer Partei bei der Landtagswahl Bereitschaft zu Gesprächen mit der AfD im Freistaat gefordert.

In Thüringens CDU gibt es eine Debatte über Gespräche mit der AfD. Mehrere Lokalpolitiker der CDU widersetzten sich am Montag dem Beschluss des CDU-Landesvorstandes von vergangener Woche, in dem eine Koalition mit der Linkspartei und der AfD abgelehnt wird. In einer Erklärung, die von 17 Kommunalpolitikern unterzeichnet wurde und über die der „Tagesspiegel“ und die „Welt“ berichteten, werden jedoch „ergebnisoffene Gespräche“ mit der AfD gefordert. Außerdem werden eine „Ausschließeritis“ und die Bundes-CDU kritisiert. Bereits vergangene Woche hatte der stellvertretende thüringische CDU-Fraktionschef Michael Heym eine Zusammenarbeit mit der AfD und der FDP ins Gespräch gebracht.