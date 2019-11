Autogipfel im Kanzleramt : 6000 Euro Kaufprämie für Elektroautos

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Herbert Diess (M), VW-Konzernchef, sprechen mit Arbeitern am Produktionsband für die Produktion des Elektroautos ID.3 in Zwickau. Der Autogipfel abends fand dann im Kanzleramt statt.

Berlin Das Ziel von einer Million E-Autos bis 2020 verfehlt die Regierung. Jetzt will sie mit einem Förderprogramm für Ladesäulen nachhelfen und höhere Prämien zahlen. Die Autoindustrie kam dazu am Abend ins Kanzleramt.

Die Kaufprämie für Elektroautos soll deutlich angehoben und bis Ende 2025 verlängert werden. Das geht aus einer Vorlage für das Spitzentreffen von Bundesregierung und Autoindustrie am Montagabend hervor, so die Nachrichtenagenturen. Die aktuell gültige Prämie ist bis Ende 2020 befristet. Die Verlängerung soll Unternehmen und Verbrauchern langfristig Planungssicherheit geben. Für rein elektrische Autos unterhalb eines Listenpreises von 40.000 Euro soll der Zuschuss von bisher 4000 Euro auf 6000 Euro steigen, so der Plan. Für Plug-in-Hybride soll es in dieser Preisklasse statt 3000 dann 4500 Euro geben. Für Autos mit einem Listenpreis über 40.000 Euro soll der Zuschuss für reine E-Autos künftig bei 5000 Euro liegen, für Plug-in-Hybride bei 4000 Euro. Bisher werden Elektroautos nur bis zu einem Netto-Listenpreises von 60.000 Euro gefördert. Diese Deckelung soll der Vorlage zufolge entfallen.

Die Bundesregierung will dafür allein bei der Förderung von Ladesäulen 3,5 Milliarden Euro investieren, wie Merkel zum Produktionsstart des VW-Elektromodells ID.3 in Zwickau deutlich machte. So soll es mehr Ladepunkte an Kundenparkplätzen etwa an Supermärkten geben, Tankstellen sollen verpflichtet werden, Ladestationen anzubieten.