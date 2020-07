„Wahrscheinlich die erste Maßnahme“ : Grüne wollen Tempolimit auf Autobahnen bei Regierungsbeteiligung durchsetzen

Berlin Die Frage eines Tempolimits auf Autobahnen könnte zum Knackpunkt für eine schwarz-grüne Koalition nach der nächsten Bundestagswahl werden. Grünen-Chef Habeck will die Geschwindigkeitsbeschränkung durchsetzen – die CDU hat für den Vorstoß kein Verständnis.

Grünen-Chef Robert Habeck kündigte am Dienstag im Nachrichtenportal "The Pioneer" an, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 Stundenkilometern eine der Prioritäten seiner Partei für den Fall einer Regierungsbeteiligung sein werde. Bei der CDU stieß Habecks Vorstoß auf wenig Verständnis: CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak kritisierte ihn als "Sommerlochthema".