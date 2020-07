Zehn-Punkte-Plan gegen Rassismus : Grüne fordern Anti-Rassismus-Beauftragten im Kanzleramt

Berlin Die Grünen sind überzeugt, dass Rassismus tief in der Gesellschaft verwurzelt ist - ebenso wie in den staatlichen Institutionen. Dagegen wollen sie mit einem Zehn-Punkte-Plan angehen.

Um Rassismus in Deutschland besser zu bekämpfen, fordern die Grünen die Ernennung eines oder einer Anti-Rassismus-Beauftragten. Die Stelle solle im Kanzleramt angesiedelt sein und über eigene Haushaltsmittel verfügen, heißt es in einem Zehn-Punkte-Plan der Bundestagsfraktion, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Seine oder ihre Aufgabe solle es sein, Maßnahmen zu koordinieren und jährlich einen Bericht vorzulegen.

„Jeder trägt Rassismus in sich“

Dass im Mai ein Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus die Arbeit aufgenommen hat, loben die Grünen als „Meilenstein“. Er solle über die Legislaturperiode hinaus verstetigt werden, weil seine Aufgabe nicht mit der Bundestagswahl im kommenden Herbst erledigt sei. „Rassismus ist tief in unserer Gesellschaft, aber auch in staatlichen Institutionen verwurzelt“, heißt es in dem Papier.