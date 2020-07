Kommunalwahl 2020 in Neuss : Grüne im Glück bei Plakatwand-Verlosung

Neuss Parteien dürfen ab dem 1. August in Neuss plakatieren. Insgesamt 60 Großplakate dürfen im Stadtgebiet aufgestellt werden. Welche Partei wo aufstellt, entschied das Los.

Die Glücksgöttin musste jetzt über einen Streit entscheiden, der zwischen den Parteien ausgebrochen war. Es ging um die besten weil auffälligsten Standorte für die Großplakate, von denen die Verwaltung nur 60 Stück im Stadtgebiet zulässt und auch aufbaut. Für zwölf davon gab es mehr als einen Interessenten, so dass das Los entscheiden musste. Und besonders begehrt war der Standort gegenüber der Bushaltestelle Zolltor, wo gleich vier Parteien ihre Slogans plakatieren wollten. Den Zuschlag erhielten die Grünen, für die Uwe Welsink als Glücksfee in die Lostrommel griff.

Die Klärung der strittigen Standorte per Losverfahren sei geübte Praxis, berichtet CDU-Geschäftsführer Marcel Stepanek. Er war mit seinem „Griff“ zufrieden, zufriedener jedenfalls als sein SPD-Kollege Jascha Huschauer. Für die Linken nahm Bürgermeisterkandidat Roland Sperling an der Verlosung teil, die UWG schickte Carsten Thiel. Die FDP hatte kein Interesse an einem dieser Großplakate angemeldet, die AfD war nicht erschienen.

Von den 60 Großleinwänden – Wesselmänner genannt – blieben von vornherein drei für die Kleinstparteien reserviert. Die übrigen wurden nach einem bestimmten Schlüssel auf die Parteien verteilt, wobei die Resultate der beiden vorangegangenen Wahlen als Berechnungsgrundlage herangezogen wurden. Unabhängig von diesen Großplakaten dürfen die Parteien ebenfalls vom 1. August an auch kleine Transparente an Bäumen und Laternen anbringen.

Vor dem Beginn der Plakat-Aktion stehen noch andere wichtige Termine zur Vorbereitung der Kommunalwahl am 13. September an. Am 27. Juli um 18 Uhr endet die Frist, in der sich Parteien und Wählergruppen für die Wahl registrieren lassen und Kandidaten benennen können. Am 29. Juli um 16 Uhr wiederum tagt der Wahlausschuss der Stadt.