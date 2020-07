Polizeiskandal in Hessen : Rechtsextremisten nutzen Polizeicomputer für Bedrohung von mindestens drei Prominenten

Ein hessischer Polizist am Rande einer Demonstration gegen mutmaßliche rechtsextreme Netzwerke in der Polizei vor einem Frankfurter Polizeirevier. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Frankfurt/Main Morddrohungen gegen eine Linken-Politikerin sind kein Einzelfall: Rechtsextreme haben auf einem Computer der hessischen Polizei auch Daten abgefragt, die sie zur Bedrohung einer Anwältin und einer Kabarettistin nutzten.

In einem weiteren Fall von rechtsextremen Bedrohungen soll es laut einem Zeitungsbericht eine unberechtigte Datenabfrage von einem Rechner der hessischen Polizei gegeben haben. Die "Frankfurter Rundschau" ("FR") berichtet in ihrer Dienstagsausgabe unter Berufung auf einen internen Polizeivermerk, von dem Computer seien persönliche Daten der Kabarettistin Idil Baydar abgerufen worden. Die Polizei gehe auch dieser Datenabfrage nach.

Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main, Nadja Niesen, sagte der "FR", es gebe "weitere Geschädigte" in dem gegen Unbekannt geführten Ermittlungsverfahren. Etwaige Namen würden aber "weder genannt noch bestätigt". Die jeweiligen Drohmails wiesen "Ähnlichkeiten in Aufbau und Wortlaut auf".