Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Stuttgarter Krawallnacht : Kriminalität ist allein eine soziale Frage

Bei Auseinandersetzungen mit der Polizei in Stuttgart hatten dutzende gewalttätige Kleingruppen die Innenstadt verwüstet und mehrere Beamte verletzt. Foto: dpa/Julian Rettig

Meinung Düsseldorf Dass die Stuttgarter Polizei wissen will, wie und warum es zu der Eskalation am 21. Juni kam, ist nachvollziehbar – „Stammbaumforschung“ jedoch sollte nicht dazugehören. Kriminelles Verhalten an einem untauglichen Kriterium festzumachen – an der kulturellen Identität nämlich – ist Rassismus.