SPD : Kühnert schreckt Groko-Gegner auf

Nach mäßigenden Tönen schärfen Parteilinke die Debatte über Koalitionsbruch an.

Berlin (kd/mar) Der Fortbestand der großen Koalition ist trotz mäßigender Äußerungen von Groko-Skeptikern in der SPD noch nicht gesichert. Die designierten SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken wollen bei Klimaschutz, Digitalisierung, Mindestlohn und Investitionen in die Infrastruktur nachlegen - ihre Versuche, die Delegierten des bevorstehenden Parteitags aber mehr auf Debatten über Sacharbeit als über Koalitionsbruch einzustimmen, wurden von Groko-Gegnern in der Partei am Mittwoch kritisch aufgenommen. Ebenso der Verweis von Juso-Chef Kevin Kühnert in einem Interview mit unserer Redaktion auf Kontrollverlust der SPD im Falle eines schnellen Ausstiegs aus der Koalition. "Ein "Weiter so!" will die Partei nicht“, sagte etwa die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis in der ARD. Sonst hätten sich die SPD-Mitglieder nicht für das Duo Walter-Borjans und Esken an der Parteispitze entschieden.