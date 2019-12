Grenzkontrollen : Polizei fasst 178 abgeschobene Ausländer bei der Wiedereinreise

Berlin 100.000 Kontrollen hat die Bundespolizei im grenznahen Bereich durchgeführt. Innenminister Horst Seehofer sieht Handlungsbedarf.

Seehofer will nun mit gesetzlichen Nachschärfungen erreichen, dass mehr illegale Wiedereinreisen bestraft werden. Derzeit stehen darauf bis zu drei Jahre Haft. Gleichzeitig will er die intensivierte Überwachung so lange fortsetzen, bis der Schutz der europäischen Außengrenzen gewährleistet ist.

Wie bei ähnlichen Grenzraumüberwachungen machten die Kollegen von Bundespolizeipräsident Dieter Romann viel „Beifang“. So wurden in den 27 Tagen nebenbei auch 249 offene Haftbefehle vollstreckt, darunter auch ein Mordfall. 406 Fälle von teils schweren Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz registrierten die Schleierfahnder, dazu 105 Verstöße gegen das Waffenrecht. Die meisten Treffer hatten die Polizisten an den Grenzen zu Österreich (36) und Frankreich (32), gefolgt von Tschechien (15), Dänemark (zehn), der Schweiz (neun), Belgien (sechs), den Niederlanden (vier) und Polen (drei). An Flughäfen fassten die Beamte 19 Wiedereinreisende.