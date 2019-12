Designierter SPD-Chef : Norbert Walter-Borjans fährt U-Bahn und wird von Berliner Verkehrsbetrieben veräppelt

Berlin Wie bodenständig der zukünftige SPD-Chef Norbert Walter-Borjans ist, wollte er selbst am Mittwoch auf Twitter zeigen. Seinen Tweet schnappten die Berliner Verkehrsbetriebe auf und nahmen ihn aufs Korn.

Nur mal so für die, die meinen, wir würden in Limousinen unter Tage ins Willy-Brandt-Haus chauffiert: U-Bahn ist auch schön! 😊 pic.twitter.com/IgsMcXPgYE

Am Mittwoch twitterte Walter-Borjans dann: „Nur mal so für die, die meinen, wir würden in Limousinen unter Tage ins Willy-Brandt-Haus chauffiert: U-Bahn ist auch schön!“ Dazu postete Walter-Borjans ein Bild aus der Berliner Bahn, das ihn sitzend in einem Abteil zeigt. Prompt antwortete die BVG: „Wer sind Sie?“