Untersuchung der Konrad-Adenauer-Stiftung : Deutsche haben immer weniger Respekt gegenüber Politikern, Lehrern und Polizisten

München Polizisten, Politiker und Hausärzte haben einer Studie zufolge an Ansehen verloren. Am meisten aber büßten demnach Lehrer ein. Gewerkschaftler gewannen hinzu.

Die Deutschen haben einer Studie zufolge immer weniger Respekt gegenüber Politikern, Polizisten, Lehrern und Hausärzten. In der am Mittwoch von der "Süddeutschen Zeitung" veröffentlichten Untersuchung der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung schneiden Politiker am schlechtesten ab. Ihnen gegenüber haben nur 25 Prozent viel oder sehr viel Respekt.