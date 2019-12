Generalstaatsanwaltschaft in Celle : Festgenommene IS-Rückkehrerin war Teil eines „Schwesternnetzwerks“

Aus der Türkei abgeschobene Personen werden am Flughafen Tegel von der Polizei in Empfang genommen (Symbolbild). Foto: dpa/Christoph Soeder

Celle Eine aus der Türkei abgeschobene mutmaßliche Unterstützerin der Terrormiliz Islamischer Staat soll Teil eines sogenannten Schwesternnetzwerks gewesen sein. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Celle am Mittwoch mit.

Unter einem „Schwesternnetzwerk“ wird ein Netzwerk radikalisierter Frauen verstanden, die weitere Frauen für den IS gewinnen und in die Aktivitäten eingliedern. Die 30-Jährige war am Dienstagabend auf dem Frankfurter Flughafen festgenommen worden. Gegen sie lag den Angaben zufolge ein Haftbefehl aus Niedersachsen vor wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Mitarbeiter des Jugendamtes nahmen ihre Kinder in Obhut.