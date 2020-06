Energiewende : Die Bundesregierung hat jetzt einen Wasserstoff-Beauftragten

Berlin Wasserstoff ist der Hoffnungsträger beim Klimaschutz - dabei stecken Technologien zur Herstellung und Nutzung noch in den Kinderschuhen. Ein Schwabe soll das Thema nun in Deutschland voranbringen.

Mehrere Ministerien kümmern sich um den Ausbau der Wasserstoff-Technologie, es gibt einen Beirat und andere offizielle Gremien. Um Deutschland aber wirklich an die Weltspitze bei der Produktion des Energieträgers zu katapultieren, hat die Bundesregierung seit diesem Freitag zusätzlich einen „Innovationsbeauftragten Grüner Wasserstoff“ eingesetzt.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Kaufmann aus Stuttgart wurde von Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) ernannt und soll fester Anprechpartner für Wissenschaft, Wirtschaft und Politik sein. Die Forschung sei als Ideengeber für eine innovative Wasserstoffwirtschaft unentbehrlich, sagte Karliczek. Damit aus den guten Ideen auch erfolgreiche Innovationen werde, müsse der Sprung in die Praxis gelingen. Kaufmann solle er für eine optimale Koordinierung der Forschungs- und Innovationsaktivitäten sorgen. Der 50-Jährige will mit alten Mustern brechen, bei denen Ideen aus der Forschung später von der Wirtschaft aufgegriffen werden. Das müsse schneller gehen. „Wir dürfen diese Jahrhundertchance nicht verschlafen“, sagte Kaufmann. „Wenn wir Weltmarktführer werden wollen – und diese Chance haben wir – brauchen wir von Anfang an zukunftsweisende Lösungen und Geschäftsmodelle.“ Dazu soll es einen Ideenwettbewerb geben, bei dem 600 Millionen Euro für zukunftsweisende Projekte zur Verfügung stehen.