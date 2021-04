100.000 Pakete in einen Güterzug : Post setzt wegen Klimaschutz auf Pakettransporte per Bahn

Postvorstand Tobias Meyer will in Deutschland die Flotte der elektrische Streetscooter noch stark weiter erhöhen. Foto: dpa Foto: Deutsche Post/judith wagner

Bonn Deutsche Post DHL hat eine der größten Auto- und Flugzeugflotten der Welt. Umso mehr versucht der Vorstand, durch den Einsatz von besserer Technik den Ausstoß von CO2 herunterzufahren. Jetzt sollen Pakete zunehmend per Zug transportiert werden. Dem Konzern ist ein guter Kontakt zu den Grünen wichtig: Der Ehemann von deren Parteichefin und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ist seit 2017 Lobbyist der Post.

Investieren in eine grünere Zukunft will der Logistikriese auch mit einer breiten Offensive, um trotz mehr Umsatz deutlich weniger CO2 auszustoßen. Dafür sollen in den nächsten Jahren sieben Milliarden Euro ausgegeben werden, hatte Appel im März angekündigt.

Welche Schritte in Deutschland geplant sind, erläuterte der für das Post- und Paketegeschäft zuständige Vorstand Tobias Meyer am Donnerstag. So soll der Anteil der Paketsendungen, der zwischen großen Paketzentren per Güterzug transportiert wird, von aktuell zwei Prozent schnell auf sechs Prozent wachsen. Langfristig sollen es 20 Prozent sein. „In einem Zug könnten 100.000 Pakete transportiert werden“, rechnete Meyer vor. Damit würde der Einsatz von 35 Lkw unnötig.