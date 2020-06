Nach Amthor-Kritik : Geschäftsführer von Augustus Intelligence lässt Amt ruhen

New York Nach der Kritik an der Zusammenarbeit des CDU-Politikers Philipp Amthor mit dem IT-Unternehmen Augustus Intelligence lässt dessen Geschäftsführer sein Amt ruhen. Wolfgang Haupt ziehe sich zurück, um eine unabhängige Überprüfung zu unterstützen.

So hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Unternehmens. „Ziel ist, allen Stakeholdern anhand eines transparenten Berichts zu zeigen, dass Augustus seine Geschäfte in angemessener und verantwortungsvoller Weise führt“, teilte das Unternehmen über eine PR-Firma mit. Interims-Chef wird Ramsey Taylor.